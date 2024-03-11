«الشركات السياحية».. انطلاق عمرة رمضان ولجان للمتابعة بالمنافذ

انطلقت اليوم أولى رحلات عمرة شهر رمضان المبارك، التي تنظمها الشركات السياحة.

وقالت غرفة الشركات السياحية، إن رحلات العمرة يتم تسيرها وفقا للتعليمات والإجراءات المتبعة، وتقوم الجهات المعنية ببذل وجهودها خلال هذا الشهر الكريم الذي يعد مرسم ذروة العمرة، ومنع الزحام بالمطارات المصرية.

وأضافت الغرفة، أن الشركات المنفذة لبرامج العمرة تقوم بدورها في تقديم خدماتها المتميزة للمواطنين الراغبين في أداء العمرة، وفقا لإجراءات المعتمرين من خلال البوابة المصرية للعمرة، ومتابعة حجوزاتهم للفترة المقبلة وحتى نهاية شهر رمضان، طبقا للقانون المنظم لعمل البوابة، والذي يسعى لضمان حقوق المعتمرين، وكذلك ضمان تقديم أفضل الخدمات لهم.

وقالت الغرفة، إن موسم عمرة شهر رمضان يمثل موسم الذروة وتقوم شركات السياحية للعمل طبقا بمتابعة الطاقة التشغيلية لشركات الطيران، وذلك منعا للزحام بالمطارات في السفر والعودة، كذلك التنسيق المستمر مع الجهات الأمنية بالمنافذ والمطارات للتأكيد على تطبيق قانون البوابة المصرية للعمرة، ومواجهة أية أنشطة للسفر تخالف هذا القانون.

الأوراق المطلوبة للمعتمر قبل السفر من مطار القاهرة