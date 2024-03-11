الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

«الشركات السياحية».. انطلاق عمرة رمضان ولجان للمتابعة بالمنافذ

عمرة
عمرة

انطلقت اليوم أولى رحلات عمرة شهر رمضان المبارك، التي تنظمها الشركات السياحة.

وقالت غرفة الشركات السياحية، إن رحلات العمرة يتم تسيرها وفقا للتعليمات والإجراءات المتبعة، وتقوم الجهات المعنية ببذل وجهودها خلال هذا الشهر الكريم الذي يعد مرسم ذروة العمرة، ومنع الزحام بالمطارات المصرية.

وأضافت الغرفة، أن الشركات المنفذة لبرامج العمرة تقوم بدورها في تقديم خدماتها المتميزة للمواطنين الراغبين في أداء العمرة، وفقا لإجراءات المعتمرين من خلال البوابة المصرية للعمرة، ومتابعة حجوزاتهم للفترة المقبلة وحتى نهاية شهر رمضان، طبقا للقانون المنظم لعمل البوابة، والذي يسعى لضمان حقوق المعتمرين، وكذلك ضمان تقديم أفضل الخدمات لهم.

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وقالت الغرفة، إن موسم عمرة شهر رمضان يمثل موسم الذروة وتقوم شركات السياحية للعمل طبقا  بمتابعة الطاقة التشغيلية لشركات الطيران، وذلك منعا للزحام بالمطارات في السفر والعودة، كذلك  التنسيق  المستمر مع الجهات الأمنية بالمنافذ والمطارات للتأكيد على تطبيق قانون البوابة المصرية للعمرة، ومواجهة أية أنشطة للسفر تخالف هذا القانون.

الأوراق المطلوبة للمعتمر قبل السفر من مطار القاهرة

  • لابد أن يكون جواز السفر صالحا لفترة لا تقل عن ستة أشهر بعد تاريخ السفر.
  • عدد 2 صورة شخصية بخلفية بيضاء.
  • ضرورة استخراج شهادة التطعيم ضد الأمراض المعدية من مكتب صحة حكومي.
  • تقديم تصريح السفر بالنسبة للمسافرين في سن التجنيد.
  • لابد من تقديم تصريح السفر من جهة العمل.
  • إحضار صورة شهادة الميلاد للأطفال الأقل من 6 أعوام وأن يكون الطفل أخذ التطعيم ضد شلل الأطفال، الأسعار تشمل تذاكر الطيران (خطوط مصر للطيران) والتأشيرة والباركود والانتقالات بأتوبيسات حديثة ومكيفة داخل وخارج السعودية والإقامة في فنادق قريبة من الحرمين والمزارات، مع وجود مشرف من الشركة لتلبية كل احتياجاتكم وهدايا قيمة للمعتمرين.
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