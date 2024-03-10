معهد الفلك: هزة أرضية بقوة 4.77 ريختر على بعد 520 كيلومترًا شمال رشيد

قال الدكتور طه رابح القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد سجلت اليوم الأحد في الساعة الثالثة و٥٥ دقيقة و٥٨ ثانية مساء بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، بقوة 4.77 درجة على مقياس ريختر على بعد 520 كيلومترا شمال رشيد.

وأكد رابح- في بيان أصدره المعهد اليوم- أنه لم يرد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة أو وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

وأشار إلى بيانات الهزة، حيث وقعت على خط عرض ٠٦ر٣٦ درجة شمالًا وخط طول٠٤ر٣٠ درجة شرقا وعلى عمق 16.07 كم.