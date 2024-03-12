الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الأرصاد: طقس اليوم حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء

الطقس
الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية.. بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية جنوبية شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

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درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر 
 

العظمى الصغرى
القاهرة 28 17
العاصمة الإدارية 29 16
6 أكتوبر 29 15
بنهــــا 28 17 
دمنهور 28 17
وادي النطرون 27 16
كفرالشيخ 27 16
المنصورة 28 17 
الزقازيق 28 17 
شبين الكوم 27 17
طنطا 26 16
دمياط 24 15 
بورسعيد 24 15
الإسماعيلية 29 16
السويس 28 17
العريش 26 14
رفح 26 14
رأس سدر 26 15
نخل 24 12 
كاترين 21 8
الطور 25 15
طابا 26 16
شرم الشيخ 29 18
الإسكندرية 25 14
العلمين الجديدة 24 14
مطروح 21 12
السلوم 24 13
سيوة 25 14
رأس غارب 27 17
الغردقة 28 18
سفاجا 27 17
مرسى علم 28 18
شلاتين 27 19
حلايب 26 20
أبورماد 28 18 
رأس حدربة 28 18
الفيوم 28 14
بني سويف 28 14
المنيا 29 12
أسيوط 30 13
سوهاج 31 13
قنا 32 15 
الأقصر 33 16
أسوان 35 19
الوادي الجديد 33 16
أبوسمبل 35 19
 

درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الأرصاد الجوية شبورة مائية طقس اليوم

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