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تصل لـ29 درجة.. "الأرصاد" تكشف موعد ذروة ارتفاعات درجات الحرارة

درجات الحرارة
درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الفترة الحالية تشهد اختلافًا كبيرًا في درجات الحرارة من فترة النهار لـ الليل، موضحة أن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية خلال فترة النهار.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، أن درجة الحرارة في النهار تكون مرتفعة عن الليل، وأن هيئة الأرصاد الجوية نوهت بأن البلاد من اليوم تشهد ارتفاعات تدريجية في درجات الحرارة، محذرة المواطنين وسائقي السيارات من الشبورة التي تتكون في الساعات الصباحية، وفي الوقت المتأخر من الليل خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن ذروة الارتفاعات في درجات الحرارة ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء، وأن درجة الحرارة ستصل لـ29 درجة خلال فترة النهار.
 

الأرصاد الأرصاد الجوية فترة النهار درجات الحرارة

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