الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"الأرصاد" تحذر المواطنين من الشبورة المائية.. والقاهرة تسجل 23

الشبورة
الشبورة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، لافتة إلى أن اليوم يشهد طقسًا دافئًا نهارًا على القاهرة والوجه البحرى، مائلًا للدفء على السواحل الشمالية، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

 

وحذرت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، المواطنين من انتشار شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 

وكشفت الأرصاد عن حالة البحر المتوسط، منوهة أنها ستكون معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح من شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، موضحة أن حالة البحر الأحمر ستكون من معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الأمواج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 16.
 

الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس الطقس سيناء

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الأرصاد: طقس اليوم دافئ نهارًا بارد ليلًا والصغرى بالقاهرة 15

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