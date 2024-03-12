الثلاثاء 12 مارس 2024
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مندوب فلسطين: الأطفال تعرضوا لتهديدات بالقتل والعنف والاعتداء الجنسى

رياض منصور مندوب
رياض منصور مندوب فلسطين بالأمم المتحدة

قال رياض منصور، مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن، إنه لا مبرر للعنف ضد المدنيين بغض النظر عن ديانتهم أو عرقهم أو جنسياتهم.

 

وأضاف "منصور"، خلال كلمته التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل سعت لنشر الأكاذيب لتبرير قتل الفلسطينيين وانتزاع ممتلكاتهم.

 

وتابع مندوب فلسطين، أن الأطفال الفلسطينيون تعرضوا لتهديدات بالقتل والعنف والاعتداء الجنسي من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا لم يحاسب أي مسؤول إسرائيلي على أي جريمة ارتكبها ضد الشعب الفلسطيني.

 

ودعا مندوب فلسطين، مجلس الأمن لاتخاذ قرار بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ووقف الإبادة الجماعية، بحق الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.

مندوب فلسطين الأطفال الفلسطينيون القاهرة الإخبارية الشعب الفلسطيني مجلس الأمن

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