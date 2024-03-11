مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: هدف إسرائيل هو التشريد القسرى لشعبنا

قال رياض منصور مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن، إن هدف إسرائيل لم يتغير، وهو التشريد القسري بجعل قطاع غزة مكانا غير صالح للحياة.

وأضاف "منصور"، خلال كلمته التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تستهدف التهجير القسري للشعب الفلسطيني، من خلال استخدام سلاح التجويع.

وأشار مندوب فلسطين إلى أننا نأمل أن ينظر مجلس الأمن في الانتهاكات الإسرائيلية بحق النساء الفلسطينيات، مضيفًا أن السيدة الفلسطينية تواجه الكثير من الجرائم.

ونوه بأن بنيامين نتنياهو يريد استمرار الحرب في قطاع غزة من أجل بقائه في منصبه، مؤكدًا أن إسرائيل تقتل شريان الحياة في غزة بمحاولة تقويض أونروا.