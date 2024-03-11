الإثنين 11 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

المخابرات الأمريكية تتهم الحوثيين باستغلال حرب غزة لتنفيذ أجنداتها

المخابرات الأمريكية
المخابرات الأمريكية

قال مدير المخابرات الوطنية الأمريكية، إن الحوثيين والميليشيات المدعومة من إيران يستخدمون "الصراع في غزة" لتنفيذ أجنداتهم وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشار بيان المخابرات الوطنية الأمريكية إلى أن هناك اتفاق هدنة في غزة على الطاولة الآن يتضمن تبادل عدد من السيدات المحتجزات والمسنين المحتجزين مقابل عدد من السجناء الفلسطينيين.

وأضاف مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية أننا سنواصل العمل على التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة في الأيام المقبلة.

المخابرات الامريكية الحوثيون الميليشيات المدعومة الصراع في غزة إيران

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