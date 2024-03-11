الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

متحدث الأونروا لـ"القاهرة الإخبارية": إسرائيل تسعى إلى وصم الوكالة بالإرهاب

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة الأونروا، إن حجم ما قدم من معلومات بشأن التحقيق في مشاركة موظفين بالأونروا في عملية طوفان الأقصى محدود للغاية.

وأضاف "أبو حسنة"، خلال مداخلة لبرنامج "ملف اليوم"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، إذا لم تستأنف الدول تبرعاتها للمنظمة فسنكون في مشكلة كبيرة للغاية.

وأشار أبوحسنة أن تصفية الأونروا تعني بالضرورة تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدًا أن إسرائيل ترغب في تفكيك الأونروا وفق ادعاءات لم تثبتها بعد.

وتابع أن الضغط على وكالة الأونروا سيشكل تهديدًا كبيرًا على الاستقرار الإقليمي، مشيرًا أن إسرائيل تمارس ضغوطا بهدف تضليل مجتمع المانحين الدوليين للأونروا، ووصمها بالإرهاب.

متحدث الأونروا إسرائيل ملف اليوم القاهرة الإخبارية الفلسطينيين قضية اللاجئين الفلسطينيين وكالة الأونروا

مواد متعلقة

السفير عزت سعد: قد تتحول الأزمة الأوكرانية إلى صراع عسكرى مجمد بمرور الوقت

سيرجي ماركوف: أوكرانيا كانت جزء من روسيا لأكثر من 1000 عام

ناقد فنى لـ"القاهرة الإخبارية": مسلسل الـ15 حلقة فكرة جيدة تبنتها الشركة المتحدة

إعلام إسرائيلى: إطلاق 26 صاروخًا من لبنان نحو الجليل الغربى والأعلى

القاهرة الإخبارية: إطلاق صافرات الإنذار فى مناطق بالجليل الأعلى

جوتيريش يدعو إلى هدنة في غزة والإفراج عن المحتجزين

الأكثر قراءة

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

لا تهاون ولا مغامرات.. كيف تخوض مصر معركة «تجنب المعركة»؟

عامر حسين يعرض على مجلس الجبلاية عقوبة إيقاف شيكابالا

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

20% انخفاضًا فى أسعار اللحوم

المطرية تستعد لـ«مائدة الإفطار المليونية» تحت شعار «اللمة دى كانت وحشانا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

أحمد أبو المحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

قمع وتعذيب.. نتنياهو يستعد لرمضان بتجهيز السجون لاستقبال الآلاف من الفلسطينيين

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

بعد فشلها عسكريًا.. حكومة الاحتلال تبحث إغراء فصائل المقاومة بالمال لتحرير محتجزيها