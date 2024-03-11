الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

سيرجي ماركوف: أوكرانيا كانت جزء من روسيا لأكثر من 1000 عام

سيرجي ماركوف
سيرجي ماركوف

 

قال سيرجي ماركوف، مستشار سابق للرئيس الروسي، إن أوكرانيا كانت جزء من روسيا لأكثر من 1000 عام، كما أن 80% من الشعب الأوكراني أصوله روسية.

وأضاف، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، والمذاع علي فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا تساهم في تحرير الشعب الأوكراني من سياسية الولايات المتحدة الأمريكية والتي تتدخل بشكل كبير في الحكومة الأوكرانية.

ونوه، أن روسيا منفتحة على المفاوضات بدون أي شروط، وعلينا أن نسعي لنشر السلام في العالم.

وتابع، أن الجيش الروسي سينجح في عملياته العسكرية بأوكرانيا، مؤكدا أن ترامب يريد تحسين العلاقات مع روسيا.

 

روسيا مطروح للنقاش القاهرة الإخبارية الحكومة الأوكرانية سيرجي ماركوف

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