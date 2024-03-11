الدفاع المدنى الفلسطينى: شمال قطاع غزة يواجه وضعًا مأساويًا

قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، إن شمال قطاع غزة يواجه وضعًا مأساويًا، لا ماء ولا كهرباء ولا غذاء ولا توجد المقومات الأساسية للحياة.

وأشار "بصل"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الواقع في قطاع غزة مأساوي في ظل عمليات القصف المستمر من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف متحدث الدفاع المدني الفلسطيني، الفلسطينيون في قطاع غزة يحتاجون إلى المقومات الأساسية اللازمة للحياة، مؤكدًا أن الحل يكمن في دخول المساعدات عن طريق المعابر.