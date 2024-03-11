الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبير أسواق الذهب: الصين تحاول إعادة التوازن من خلال شراء 225 طن ذهب

فادي كامل
فادي كامل

قال فادي كامل خبير أسواق الذهب، إن الصين من أكبر الدول التي تمتلك احتياطي دولار بالعالم، وبالتالي تحاول إعادة التوازن من خلال شراء 225 طن من الذهب.

وأضاف “كامل” خلال مداخلة لبرنامج "المراقب"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الصين تمتلك مناجم للذهب في العديد من دول العالم، مؤكدًا أن الأرقام المعلنة من قبل الصين قد تكون أقل مما تملكه في الحقيقية.

ونصح “كامل” أن الذهب استثمار ادخار طويل الأجل، مشيرًا أن في الوقت الحالي تحول إلى مصدر لكسب المال والعوائد بسبب ارتفاعه في الآونة الأخيرة.

وتابع أن على الأشخاص الذين يريدون أن يشتروا ذهبا، أنصحهم بضرورة تجنب الشراء بكل المال ذهب، مضيفًا أن الأسعار الحالية مذبذبة.

خبير أسواق الذهب الذهب الصين المراقب القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: اندلاع مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال فى نابلس

خالد داوود: "نيكى هيلى" كانت لديها القدرة فى منافسة ترامب وبايدن

مراسل القاهرة الإخبارية: منافسة شرسة ترامب وبايدن وصعب تحديد الفائز بالانتخابات الأمريكية

مع استخدام روسيا للقنابل الانزلاقية.. مخاوف أوكرانية من توقف المساعدات الغربية

إعلام إسرائيلى: القتال فى خان يونس سينتهى خلال أيام

إعلام إسرائيلى: نتنياهو اتخذ قرارًا بشأن أى اقتحام من الشرطة للمسجد الأقصى فى رمضان

نتنياهو: أوشكنا على إنهاء الحرب في غزة

كيف تستعد الأسواق العالمية لقرارات الفيدرالى الأمريكى؟

الأكثر قراءة

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

عاجل|مكاسب بالجملة .. "رأس الحكمة" تُحدث طفرة هائلة في قطاع السياحة

50 جنيها تراجع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية وترقب عالمي لبيانات التضخم الأمريكية

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

الزراعة تزف بشرى سارة للمواطنين في أول أيام رمضان

الثلاثاء أول أيام شهر رمضان 2024 فى هذه الدول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

ماجد حبته

تهنئة من الوادى المقدس

منى رجب

سلامًا على الشهيد.. مع أنوار شهر رمضان الكريم

خالد حريب

مصر ومساعدات غزة والممر البحرى

لواء.حمدى البطران

القطاع الخاص فى الصعيد

عبدالعليم قشطة

حب الأوطان من الإيمان

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

قمع وتعذيب.. نتنياهو يستعد لرمضان بتجهيز السجون لاستقبال الآلاف من الفلسطينيين

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

بعد فشلها عسكريًا.. حكومة الاحتلال تبحث إغراء فصائل المقاومة بالمال لتحرير محتجزيها