خبير أسواق الذهب: الصين تحاول إعادة التوازن من خلال شراء 225 طن ذهب

قال فادي كامل خبير أسواق الذهب، إن الصين من أكبر الدول التي تمتلك احتياطي دولار بالعالم، وبالتالي تحاول إعادة التوازن من خلال شراء 225 طن من الذهب.

وأضاف “كامل” خلال مداخلة لبرنامج "المراقب"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الصين تمتلك مناجم للذهب في العديد من دول العالم، مؤكدًا أن الأرقام المعلنة من قبل الصين قد تكون أقل مما تملكه في الحقيقية.

ونصح “كامل” أن الذهب استثمار ادخار طويل الأجل، مشيرًا أن في الوقت الحالي تحول إلى مصدر لكسب المال والعوائد بسبب ارتفاعه في الآونة الأخيرة.

وتابع أن على الأشخاص الذين يريدون أن يشتروا ذهبا، أنصحهم بضرورة تجنب الشراء بكل المال ذهب، مضيفًا أن الأسعار الحالية مذبذبة.