مراسل القاهرة الإخبارية: منافسة شرسة ترامب وبايدن وصعب تحديد الفائز بالانتخابات الأمريكية

قال رامي جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك منافسة شرسة بين دونالد ترامب، والرئيس الحالي جو بايدن، مؤكدًا أن المنافسة بينهم أكثر غموضًا مقارنة بانتخابات 2020.

ونوه، أن ترامب، فقد بعض الشيء من شعبيته، خاصة بعض الاحداث في الأونة الأخيرة واتهامه من قبل محكمة نيويورك، في المقابل، استطاع بايدن أن يقدم العديد من الحقوق للشعب الأمريكي، ولكن فيما يخص الهجرة غير الشرعية فقد فشل بشكل كبير.

وأضاف، أنه من الصعب حاليًا تحديد من يسيطر على الانتخابات ومن سيفوز بكرسي الحكم، مشيرًا أن هناك بعض الضغوط الشعبية التي جعلت بايدن يتراجع عن أفكاره بمشروع فتح الهجرة للولايات المتحدة بشكل غير شرعي.

وأشار، أن دونالد ترامب استغل مقتل فتاة أمريكية علي يد أحد المهاجرين غير الشرعين لصالحه، ويحاول رمى الإتهام في ملعب الرئيس جو بايدن الذي فتح الحدود بالولايات المتحدة.