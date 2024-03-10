الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كيف تستعد الأسواق العالمية لقرارات الفيدرالى الأمريكى؟

شريف سند
شريف سند

قال شريف سند، محلل الأسواق العالمية والرئيس التنفيذي لشركة سي بي تي جروب، إنه لا حاجة لتسرع الاحتياطي الفيدرالي في اتخاذ قرارات تخفيض الفائدة في الوقت الحالي، مؤكدًا أنَّ التضخم يعد أبرز المشكلات التي تواجهها الاقتصادات العالمية، والتي كان لها تأثير على تحركات أغلب البنوك المركزية برفع مستويات الفائدة بصورة قوية.

وأضاف "سند"، في مداخلة له ببرنامج "المراقب"، المُذاع على شاشة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية دينا سالم، أنَّنا لاحظنا رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة لتصل إلى 5.5%، موضحًا أبرز الأسباب التي دفعته لتبني سياسات التشديد الكمي: "التضخم" و"البطالة" وعوائد أذونات الخزانة.

وتابع محلل الأسواق العالمية: "هناك قرارات وإجراءات قوية اتخذتها الولايات المتحدة أكثر من مرة خلال هذا العام، كما تم الحديث عن قطع الفوائد على الدولار بنسبة 0.5% خلال الربع الأول، ولكن من الواضح أن الفيدرالي الأمريكي في عملية تريث بشأن اتخاذ القرار رغم أنه متوقع اتخاذه في شهر يونيو المقبل".

واستطرد: "ارتفاع مستويات البطالة بالولايات المتحدة لا تزال المشكلة الرئيسية التي قد تعرقل أو تأخر عملية قطع الفائدة في يونيو 2024، حيث سجلت 3.9% وكذلك مستويات التضخم التي لا تزال مرتفعة خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية".

محلل أسواق العالمية المراقب القاهرة الإخبارية الاعلامية دينا سالم الولايات المتحدة

مواد متعلقة

هنية: لم نتلق التزامًا من الاحتلال بوقف الحرب على غزة

أستاذ علاقات دولية: الهدف الإسرائيلى الاستراتيجى هو العودة لاحتلال قطاع غزة

أستاذ علوم سياسية: نتنياهو يخطط لمواصلة السيطرة العسكرية على قطاع غزة

خبير اقتصادى: 10 مليارات إسترلينى غادرت بورصة لندن فى أسبوع

مركز بروكسل للبحوث: الدول الأوروبية تعتبر حكومة نتنياهو الأكثر تطرفًا

باحث فى الشئون الأمريكية: بايدن أصبح أكثر حدة فى انتقاده لنتنياهو

تفاصيل زيارة رئيس الوزراء إلى مدينة سانت كاترين (فيديو)

نتنياهو: بايدن مخطئ فى تصريحاته الأخيرة.. والشعب الإسرائيلى لن يقبل بدولة فلسطينية

الأكثر قراءة

الثلاثاء أول أيام شهر رمضان 2024 فى هذه الدول

دار الإفتاء تعلن: غدًا الإثنين أوّل أيام شهر رمضان 2024

إشادة واسعة بنقل «المتحدة» لصلاة التراويح: «طقس لا غنى عنه.. ونقلة غير مسبوقة للتليفزيون»

التفاصيل الكاملة لقرار وزير البترول بشأن العلاوة.. تصرف فورًا لجميع العاملين

الملوثات الجوية تعيق رؤية هلال رمضان فى مرصد حلوان

أخفى جثته حتى تعفنت.. تفاصيل مقتل "مودى" فى الشرابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

ماجد حبته

تهنئة من الوادى المقدس

منى رجب

سلامًا على الشهيد.. مع أنوار شهر رمضان الكريم

خالد حريب

مصر ومساعدات غزة والممر البحرى

لواء.حمدى البطران

القطاع الخاص فى الصعيد

عبدالعليم قشطة

حب الأوطان من الإيمان

د هند جاد

أشباه الرجال.. لا يعرفون اليوم العالمى للمرأة

صور

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

عزاء شيخ الصحفيين الكاتب محمد عبدالجواد

ياميش رمضان في سوق الساحل

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب الجفاف وعدم التغذية.. ارتفاع شهداء المجاعة فى غزة لـ25

"تعالوا إلى لقاء يسوع".. ماذا تكشف تصريحات بايدن عن نتنياهو؟

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى