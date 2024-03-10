الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

تفاصيل زيارة رئيس الوزراء إلى مدينة سانت كاترين (فيديو)

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، اليوم، في ختام جولته التفقدية بمدينة سانت كاترين، لمتابعة المراحل النهائية لمشروعات تطوير موقع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام".

وتوجَّه رئيس الوزراء بالتهنئة للشعب المصري، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنيًا أن يكون شهرًا مليئًا بالخير واليمن والبركات لمصرنا الحبيبة وللعالم الإسلامي والعربي، كما تقدم أيضًا بالتهنئة لأبناء مصر الأقباط بمناسبة بدء "الصوم الأكبر".

وقال: كُنت حريصًا في هذه الأيام المباركة، رفقة عدد من الوزراء وأيضًا بضيافة محافظ جنوب سيناء، على زيارة واحدة من أطهر بقاع الأرض، والتي لها مرجعية دينية وتاريخية فى وجدان كل البشرية، بكل أطيافها وأديانها السماوية الثلاث، الإسلامية والمسيحية واليهودية، ألا وهي منطقة "الوادي المقدس طوى" و"جبل الطور" و"جبل موسى" ومنطقة "التجلي الأعظم"، وهي هذه النقطة الطاهرة والمباركة، حيث إنها هي النقطة الوحيدة على الكرة الأرضية التي تجلى فيها الله سبحانه وتعالى بوجهه الكريم.

تفاصيل زيارة رئيس الوزراء سانت كاترين مدينة سانت كاترين التجلي الأعظم فوق أرض السلام شهر رمضان

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