مراسل القاهرة الإخبارية: الجنوب اللبنانى يشهد استعدادات مكثفة تحسبًا للعدوان الإسرائيلى برمضان

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الجنوب اللبناني، يشهد استعدادات مكثفة تحسبًا للعدوان الإسرائيلي في شهر رمضان، خاصة بعد تصريحات جيش الاحتلال.

وأضاف أن لبنان تتأهب للحرب المفتوحة مع إسرائيل، بالإضافة إلى الدولة اللبنانية، والتي تخشى من وصول العدوان لمناطق الوسط.

وأشار إلى أن حزب الله أعلن أنه يمتلك صواريخ طويلة المدى، كفيلة بتدمير القبة الحديدة وإصابة أهداف مباشرة بوسط إسرائيل، فضلًا عن الاستعداد الشعبي لهذه التهديدات.