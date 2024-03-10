الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أبو الغيط: توافق بين ممثلى الحوار الليبى على ضرورة تشكيل حكومة ليبية موحدة

الأمين العام لجامعة
الأمين العام لجامعة الدول العربية

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن هناك توافق بين ممثلي الحوار الليبي على ضرورة تشكيل حكومة ليبية موحدة.

وأضاف "أبو الغيط" خلال كلمته بمؤتمر مع ممثلي الحوار الليبي، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية" أن هناك اتفاقًا على عقد جولة ثانية مع ممثلي الحوار الليبي بشكل عاجل لتنفيذ ما تم التوصل إليه.

ونوه الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن هناك توافقًا بين ممثلي الحوار الليبي على توحيد المناصب السيادية بما يخدم الليبيين.

أبو الغيط الحوار الليبي ممثلي الحوار الليبي حكومة ليبية القاهرة الإخبارية

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