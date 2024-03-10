أستاذ علوم سياسية: الأطراف السياسية فى الداخل الإسرائيلى تنظر لنتنياهو بأنه عقبة

قال الدكتور سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية، إن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي أشار فيها على أن بنيامين نتنياهو يضر بإسرائيل أكثر مما يساعدها، وهو أمر يدل على مدى الخلاف بين البلدين.

ونوه، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تيقنت بأن مصالحها ضررت في الشرق الأوسط بشكل كبير، ونتنياهو تحول لعدو لبايدن.

وأشار إلى أن جميع الأطراف السياسية في الداخل الإسرائيلي ينظر لنتنياهو بأنه عقبة، بالإضافة إلى التظاهرات التي شهدتها تل أبيب أمس، وهذا ينذر بإطاحة قريبة لحكومة بنيامين نتنياهو.

وتابع، أن على المدى القريب، فقد تضاءلت شعبية نتنياهو بشكل كبير في الآونة الأخيرة بسبب الخلافات بين قادة مجلس الحرب، الأمر الذي يتسبب في تزايد شعبية جانتس، خاصة بعد زيارته الأخيرة للولايات المتحدة.