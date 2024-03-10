الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

باحث فى الشئون الأمريكية: بايدن أصبح أكثر حدة فى انتقاده لنتنياهو

بايدن
بايدن

قال كريج كارتز، باحث في الشئون الأمريكية، إن طريقة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في التعامل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تتغير بسبب الانتخابات، واستمرار قتل المدنيين والأبرياء، وإدارته بدأت في اتخاذ طريق أوضح إزاء ما يفعله "نتنياهو".

وأضاف "كاتز"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن "بايدن" أصبح أكثر حدة في انتقاد "نتنياهو"، والأمر واضح من تصريحاته أن صبره بدأ ينفد إزاء ما يفعله رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الأمر أصبح جليًا إزاء ما يحدث في البيت الأبيض هذا الأسبوع، والأمور تمضي في طريق ستفرض فيه الولايات المتحدة مزيدًا من الضغط على إسرائيل، وتصريحات "نتنياهو" أصبحت أكثر تطرفًا، ولكن الولايات المتحدة ستبدأ في فرض مزيد من الضغط عليه للتفاوض بشأن إنهاء الحرب وقتل الأبرياء في فلسطين.

وأوضح أن الضغط قد يكون اقتصاديًا أو عسكريًا لكن الأمر واضح أن هذا سيحدث، الرئيس بايدن أصبح واضحًا بشأن هذا في آخر الأيام والمضي قدمًا نحو حل الدولتين وأن هذا هو الحل الوحيد لإنهاء هذا الصراع.

باحث في الشؤون الأمريكية نتنياهو مطروح للنقاش القاهرة الإخبارية الاعلامية ايمان الحويزي البيت الأبيض

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