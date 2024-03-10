الأحد 10 مارس 2024
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أستاذ علاقات دولية: الهدف الإسرائيلى الاستراتيجى هو العودة لاحتلال قطاع غزة

الدكتور أمجد شهاب
الدكتور أمجد شهاب

قال الدكتور أمجد شهاب، أستاذ العلاقات الدولية، إن هناك خطة بعيدة كل البعد عما يدور ويتم ذكره في وسائل الإعلام، فالهدفان الأساسين المعلنان من قبل الحكومة الإسرائيلية هي القضاء على حركة حماس وإطلاق سراح الأسرى لدى الحركة، لكن الهدف الأساسي والأكبر والاستراتيجي هو العودة لاحتلال قطاع غزة على نفس الأيديولوجية سواء احتلال وتهجير واستيطان.

وأضاف "شهاب"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن المنطقة التي فصلها الاحتلال شمال قطاع غزة عن جنوبها تدل بشكل واضح جدا بأنه يريد البقاء في المنطقة الشمالية بشكل دائم، وكان الحديث في البداية يدور عن أشهر، ومن ثم يتحدثون عن عامين، والآن يتحدثون عن 10 سنوات، وهذه مقدمات للبقاء إلى فترة طويلة جدا.

وأشار إلى أن كل مكونات الحكومة الإسرائيلية الحالية التي تدار من قبل الأيديولوجية الصهيونية الدينية تطالب بالعودة واحتلال واستيطان كامل، مع فتاو من حاخامات بقتل الأطفال والرجال والنساء، وهذا يدل على أن فكرة الحزام الذي يدور حول غلاف قطاع غزة بمساحة 1 كيلومتر، تم التحضير له بشكل كامل.

استاذ علاقات دولية قطاع غزة الدكتور أمجد شهاب مطروح للنقاش القاهرة الإخبارية غزة

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