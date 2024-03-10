الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مركز بروكسل للبحوث: الدول الأوروبية تعتبر حكومة نتنياهو الأكثر تطرفًا

رمضان أبو جزر
رمضان أبو جزر

قال الدكتور رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل للبحوث، إن أوروبا ضاقت ذرعًا بالسياسات الإسرائيلية حتى قبل 7 أكتوبر، فمعظم الدول الأوروبية والقريبة منها لإسرائيل اعتبرت حكومة بنيامين نتنياهو الحالية هي الأكثر تطرفًا، ولا تفضل التعامل معها، وأوروبا تستطيع أن تضغط على إسرائيل.

وأضاف "أبو جزر"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الاقتصادي الأكبر لإسرائيل وليس الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن للأسف السياسة الخارجية الأوروبية مرتبطة حتى الآن بالسياسة الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بقضية الشرق الأوسط أو القضية الفلسطينية.

أشار، إلى أن خريطة الطريق التي يسوقها "نتنياهو" تتساوق مع اليمين المتطرف في إسرائيل، سواء التطرف الديني أو الصهيونية العلمانية، والمزاج الشعبي في إسرائيل نجح "نتنياهو" في صناعته، بحيث يصنع جيلا انتخابيا اختار هذه الحكومة المتطرفة، هذا الجيل يتبنى مثل هذه الأفكار.

ولفت، أن هذه الأفكار تنسف كل سيناريوهات السلام حتى الغربية والأمريكية منها، إذ تنسف حل الدولتين، وحتى الممر المائي الذي يتم الحديث عنه إسرائيل تقوضه بهذا الاقتطاع من أراضي غزة.

الدكتور رمضان أبو جزر مطروح للنقاش القاهرة الإخبارية الدول الأوروبية بروكسل للبحوث نتنياهو

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