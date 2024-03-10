الأحد 10 مارس 2024
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أستاذ علوم سياسية: نتنياهو يخطط لمواصلة السيطرة العسكرية على قطاع غزة

الدكتور جهاد الحرازين
الدكتور جهاد الحرازين

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، إنَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يخطط لمواصلة السيطرة على قطاع غزة منذ اللحظة الأولى للعملية العسكرية، والتقارير الصحفية الإسرائيلية التي كشفت عن خطته لبقاء دولته داخل القطاع لمدة 10 سنوات تؤكد ذلك.

وأضاف "الحرازين"، في مداخلته ببرنامج "مطروح للنقاش"، والمُذاع على شاشة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أنَّ نتنياهو منذ بداية الحرب تحدث عن أهداف معلنة للعملية العسكرية على قطاع غزة وهي القضاء على المقاومة وتحرير الأسرى وعدم تكرار ما حدث يوم السابع من أكتوبر، والتي لم يتحقق منها شيء حتى الآن، رغم مرور 6 أشهر على الحرب المستمرة والمتواصلة.

وتابع أستاذ العلوم السياسية: "حتى اللحظة لم يتم الحسم بشأن قضية اليوم التالي للحرب أو ما سيحدث بعد انتهاءها، سواء هل الاحتلال من سيحسم الأمر بالقضاء كليًا على المقاومة الفلسطينية أم سيتم وقف إطلاق النار ويكون هناك حلولًا وفق موقف وتدخل دولي  وقرارات شرعية دولية ما قد يؤدي لاختلاف النتيجة".

وأردف: "نتنياهو يريد استباق الأمور من خلال طرحه ما يُسمى بخطة الـ 10 سنوات والتي تنقسم لثلاث مراحل، الأولى السيطرة العسكرية الإسرائيلية على القطاع، والثانية استمرار التدخل بالقطاع كيفما تشاء دولة الاحتلال إلى أن تصل لآليات نزع السلاح من المقاومة الفسلطينية تحت إشراف كامل من المحتل، وأخيرًا إعادة إعمار القطاع تحت إشراف إسرائيلي بعد نزع السلاح تمامًا".

استاذ علوم سياسية نتنياهو الدكتور جهاد الحرازين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو القاهرة الإخبارية المقاومة الفلسطينية

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