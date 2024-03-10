الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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خالد داوود: "نيكى هيلى" كانت لديها القدرة فى منافسة ترامب وبايدن

نيكي هيلي
نيكي هيلي

قال الكاتب الصحفي، خالد داوود، إن المنظمة الأمريكية، التي تدعى "لا توصيف"، تعتزم بالدفع بمرشح رئاسي، وذلك من أجل كسر ثنائية بايدن وترامب.

وأضاف "داوود"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن المنظمة تعمل منذ سنوات، مؤكدًا أن المنظمة من أهدافها الوصول لمرشح يحمل صفات الحزب الجمهوري والديمقراطي.

ونوه، أن المنظمة تواجه عقبة وهي الوصول لشخص يسهم في المنافسة بالانتخابات الإمريكية، وكسر هيمنة الرئيس الحالي جو بايدن، والسابق دونالد ترامب.

وأشار أن نيكي هيلي كانت من الأسماء المرشحة للمنظمة، ولكن لم تحقق أي فوز في الانتخابات التمهيدية، واستطاع ترامب أن يحصد المركز الأول.

وتابع، أن "هيلي"، استطاعت أن تستقطب الكثير من السياسيين في الولايات المتحدة، حيث إنها من الشخصيات التي تتمتع بخطاب هادئ وفكر مختلف عن ترامب وبايدن.

خالد داوود نيكى هيلى ترامب وبايدن القاهرة الإخبارية المنظمة الأمريكية الولايات المتحدة

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