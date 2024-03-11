"حياة كريمة".. الحاجة عزيزة: بدأت بـ"باجور" ووصلت لمائدة الرحمن طوال العام

سلط برنامج "حياة كريمة"، المُذاع على فضائية "DMC" الضوء على سيدة تدعى "الحاجة عزيزة عبدالعليم"، التي كرست حياتها في تقديم الوجبات والطعام للمحتاجين.

قالت "عزيزة"، أنها بدأت بـ"الباجور" بأحد شوارع إمبابة أسفل كوبري أحمد عرابي، وحاليًا تقدم أكثر من 1500 وجبة يوميًا، مؤكدة أنها تواظب على هذا العمل التطوعي منذ أكثر من 35 عاما، بمائدة الرحمن طوال العام.

ونوهت، أنها بدأت بتوزيع الوجبات على سيارة، وبعد ذلك ساعدها رئيس الحي بتحرير ترخيص لها في المكان الحالي، من أجل مساعدة الغير.

وأشارت، أن عملها لا يقتصر على تقديم الوجبات فقط، بل تسهم في زواج الشباب ومساعدتهم في التجهيز وإقامة الأفراح أيضًا، قائلة: "مش عايزة أشوف حد جعان أو محتاج".