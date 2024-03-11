الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الخارجية تنفى ما نقلته وسائل إعلام بتعرض سفارة مصر بالسودان لإتلاف: الصور قديمة

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، مدير إدارة الدبلوماسية العامة السفير أحمد أبو زيد، اليوم الإثنين، تعرض السفارة المصرية لدى الخرطوم لإتلاف خلال الأيام الأخيرة، بحسب ما نقله عبر حسابه على منصة إكس.

وكتب السفير أحمد أبو زيد، عبر حسابه: من المؤسف تداول بعض وسائل الإعلام لصور قديمة لإتلافات تعرضت لها سفارة مصر فى الخرطوم إبان المواجهات المسلحة المستعرة فى العاصمة السودانية…الحدث يعود لشهور مضت، وأوفدت مصر آنذاك، بالتنسيق بين وزارتى خارجية البلدين، لجنة لجرد الإتلافات بالمقر غير المأهول والخالى من أى مستندات هامة.

الخارجية المصرية سفارة مصر العاصمة السودانية القاهرة الإخبارية زارة الخارجية المصرية

مواد متعلقة

السفير عزت سعد: قد تتحول الأزمة الأوكرانية إلى صراع عسكرى مجمد بمرور الوقت

سيرجي ماركوف: أوكرانيا كانت جزء من روسيا لأكثر من 1000 عام

ناقد فنى لـ"القاهرة الإخبارية": مسلسل الـ15 حلقة فكرة جيدة تبنتها الشركة المتحدة

إعلام إسرائيلى: إطلاق 26 صاروخًا من لبنان نحو الجليل الغربى والأعلى

القاهرة الإخبارية: إطلاق صافرات الإنذار فى مناطق بالجليل الأعلى

جوتيريش يدعو إلى هدنة في غزة والإفراج عن المحتجزين

المتحدث العسكرى: مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات على شمال قطاع غزة (فيديو)

الدفاع المدنى الفلسطينى: شمال قطاع غزة يواجه وضعًا مأساويًا

الأكثر قراءة

لا تهاون ولا مغامرات.. كيف تخوض مصر معركة «تجنب المعركة»؟

المطرية تستعد لـ«مائدة الإفطار المليونية» تحت شعار «اللمة دى كانت وحشانا»

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 8

"عاملة حساب لابنى".. بوسى تعلق على اتهامها بالتسبب فى قتل طليقها

دعاء الإفطار للصائم فى رمضان وأفضل أوقات الدعاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

أحمد أبو المحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

قمع وتعذيب.. نتنياهو يستعد لرمضان بتجهيز السجون لاستقبال الآلاف من الفلسطينيين

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

بعد فشلها عسكريًا.. حكومة الاحتلال تبحث إغراء فصائل المقاومة بالمال لتحرير محتجزيها