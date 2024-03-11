الخارجية تنفى ما نقلته وسائل إعلام بتعرض سفارة مصر بالسودان لإتلاف: الصور قديمة

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، مدير إدارة الدبلوماسية العامة السفير أحمد أبو زيد، اليوم الإثنين، تعرض السفارة المصرية لدى الخرطوم لإتلاف خلال الأيام الأخيرة، بحسب ما نقله عبر حسابه على منصة إكس.



وكتب السفير أحمد أبو زيد، عبر حسابه: من المؤسف تداول بعض وسائل الإعلام لصور قديمة لإتلافات تعرضت لها سفارة مصر فى الخرطوم إبان المواجهات المسلحة المستعرة فى العاصمة السودانية…الحدث يعود لشهور مضت، وأوفدت مصر آنذاك، بالتنسيق بين وزارتى خارجية البلدين، لجنة لجرد الإتلافات بالمقر غير المأهول والخالى من أى مستندات هامة.