طارق فهمى: إسرائيل وأمريكا تتشاركان فى مخطط تهجير الفلسطينيين

قال د. طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تتواطأ مع إسرائيل في فرض الحصار على الشعب الفلسطيني، في قطاع غزة.

ونوه "فهمى"، خلال مداخلة لبرنامج "من مصر"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل والولايات المتحدة تتشاركون في مخطط التهجير للشعب الفلسطيني، من خلال استخدام سلاح التجويع وفرض الحصار.

وأشار إلي أن الجهود متواصلة حتى هذه اللحظة بين القاهرة وأطراف الأزمة، مؤكدًا أن مصر تريد تحصين أي اتفاق بشأن هدنة أو وقف الحرب في قطاع غزة، حيث تكتفى إسرائيل بتبادل المحتجزين، وترجع بعد ذلك لفرض الحصار وتنفيذ مخططاتها بتهجير الشعب الفلسطيني.

وتابع، أن الإدارة الأمريكية تتعامل وكأنها لا تستطيع الضغط على بنيامين نتنياهو، وعلى المجتمع الدولي أن يعي ذلك، من أجل التعامل الجادي وفرض عقوبات على الكيان المحتل.