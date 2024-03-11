الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

مقرر الاستثمار بالحوار الوطنى: نستهدف تمويل المصانع المتعثرة ماليًا

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال د.سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن جلسات الحوار الوطني تركز على حلول سريعة، والتوجهات والطروحات الصادرة عن الحوار الوطني ستشمل وضع خريطة للاقتصاد المصري المرحلة المقبلة.

وأضاف سمير، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، خلال برنامجه "من مصر" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن جلسات الحوار أكدت تذليل العقبات أمام الاستثمار الأجنبي، وتفعيل ما جاء في قانون الاستثمار، خاصة للمستثمرين الأجانب والمحليين والمناطق الحرة، مشددًا على أهمية تفعيل الرخصة الذهبية على كل المشروعات وليس مشروعا بعينه، وفتح المجال أمام القطاع الخاص.

وشدد على أهمية دفع عجلة الاستثمار وإنهاء كل المشكلات المتعلقة بالضرائب، ولجان الطعن الضريبي: "عاوزين نحل مشكلات المستثمرين المحليين، خاصة الضريبية، بجانب المصانع المتوقفة، وهناك قرارات سيتم اتخاذها تتضمن إعادة تمويل الشركات التي تواجه تعثرا ماليا، والتركيز على الاقتصاد الحقيقي في مصر.

الدكتور سمير صبري القاهرة الإخبارية من مصر الإعلامي عمرو خليل الحوار الوطنى

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