مواعيد إعادة عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 2 والقنوات الناقلة

موعد إعادة عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 2، ازدادت معدلات البحث بتلك الكلمات البحثية عبر محركات البحث العالمية جوجل، لمتابعة حلقة الإعادة لمن فاته رؤية الحلقة الثانية، أمس، من المتابعين والمحبين لمشاهدة أجزاء مسلسل الكبير أوي.

مواعيد عرض مسلسل الكبير اوي 8

وتقوم قنوات on drama، وقناة on، الفضائية، ببث حلقات وتفاصيل مسلسل الكبير أوى الجزء الثامن، للعام الثامن على التوالي، خلال شهر رمضان 2024.

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يعرض يوميا خلال شهر رمضان، في تمام الساعة 6:05 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة.

مواعيد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 2

وقامت القنوات الناقله لبث الحلقات، ببث حلقة الإعادة للحلقة الثانية الساعة الـ3 فجرًا، وتعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، اليوم الأربعاء، لمن فاتته مشاهدتها.

قنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8

حالة الكوميديا التي خلقها مسلسل الكبير اوي، بالأجزاء الماضية، تسببت فى تعلق المشاهدين به للموسم الثامن على التالي.

ويمكن للمشاهدين المحبين، متابعة القنوات التي لها حق إذاعة مسلسل الكبير اوي 8، خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2024، حصريا عبر كل من:

- قناة on.

on drama.-

-منصة watch it

أحداث مسلسل الكبير أوي 8

ووفقًا لما أعلن تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن المشهورين، أبرزهم: (أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد)، ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع إخراج المسلسل أحمد الجندي.