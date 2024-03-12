الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسل المعلم الحلقة 2| المعلم حامد يعود لسوق السمك: "إبني هيكون الكبير"

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

تصاعدت الأحداث خلال الحلقة الثانية من مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان، الذي يُعرض عبر شاشة قناة “الحياة" ومنصة “WATCH IT” الرقمية، ضمن سباق دراما رمضان 2024، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل المعلم الحلقة 2

وشهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل المعلم، عودة المعلم "حامد" الذي يجسد دوره الفنان عبدالعزيز، بعد غياب عن ميناء الأتكة، حيثُ تجارة السمك.

واستقبله تجار الأسماك، فأخبرهم بأن نجله (مصطفى شعبان) سيكون كبير السوق، مرددًا: "أنا شوفت إبني كبير السوق في الرؤية".

قنوات عرض مسلسل المعلم الحلقة الثالثة

تعرض شبكة قنوات، بجانب منصة WATCH IT الرقمية، مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، طوال شهر رمضان.

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص أحداث مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" الحلقة 2

بعد القبض على عبدالعزيز مخيون في مسلسل المعلم.. ما هي عقوبة الإتجار بالمخدرات؟

قصة مسلسل المعلم

تدور أحداث مسلسل المعلم في إطار اجتماعي تشويقي شعبي، ويظهر خلاله مصطفى شعبان، بشخصية تاجر سمك في إحدى الأسواق الكبرى، وتتصاعد الأحداث بعد وقوع والد مصطفى شعبان في أزمة مالية، بسبب سرقة أمواله من المنافسين له، الأمر الذي يتسبب له في الكثير من الخسائر، ما يدفع مصطفى شعبان بطل العمل للانتقام لوالده، بعد دخوله السجن، وتستمر رحلة صعود مصطفى شعبان خلال الأحداث، وفيها يتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وكذا سرقة أمواله، حيث يدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك.

 

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان، أبرزهم:

- سهر الصايغ.

- هاجر أحمد

- أحمد بدير.

- انتصار.

- محمود الليثي.

- أحمد فؤاد سليم.

- أحمد بدير.

- محمد العمروسي.

- سلوى عثمان.

- منذر رياحنة.

- محمود الليثي.

- أحمد عبدالله محمود.

- طارق النهري.

- علاء زينهم.

 

مسلسل "المعلم" تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، ومن إخراج مرقس عادل، كما أنه من إنتاج شركة سينرجي.

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مسلسلات رمضان 2024.. ملخص أحداث مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" الحلقة 2

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