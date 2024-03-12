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فن

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص أحداث مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" الحلقة 2

مسلسل المعلم بطولة
مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان

أحداث مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" الحلقة 2.. شهد مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان، في حلقته الأولى، مساء الإثنين، الذي يُعرض على قناة الحياة ومنصة WATCH IT الرقمية، أحداثا مشوقة.

ملخص أحداث مسلسل المعلم الحلقة 2

وأحداث مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" الحلقة 2 من الموضوعات التي يبحث عنها جمهور وعشاق المسلسل، حيثُ تناولت الحلقة الأولى منه العديد من الأحداث.

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل المعلم الحلقة 2 العديد من الأحداث المُثيرة، خاصة بعد أن تناولت الحلقه الأولى له العديد من أحداث المثيرة، وكشفت تفاصيل العلاقة بين مصطفى شعبان وسهر الصايغ، وأيضًا الوجوه المشاركة بالعمل الفني.

وتُعرض أحداث مسلسل المعلم الحلقة 2 على قناة الحياة ومنصة WATCH IT الرقمية في تمام الـ9.45 مساء.

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موعد عرض مسلسل مصطفى شعبان الحلقة 3

تُعرض الحلقة الثالثة من مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان، غدا الأربعاء، في تمام الساعة 9.45 مساء على قناة الحياة ومنصة WATCH IT الرقمية.

قنوات عرض مسلسل المعلم الحلقة الثالثة

تعرض شبكة قنوات، بجانب منصة WATCH IT الرقمية، مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، طوال شهر رمضان.

قصة مسلسل المعلم

تدور أحداث مسلسل المعلم في إطار اجتماعي تشويقي شعبي، ويظهر خلاله مصطفى شعبان، بشخصية تاجر سمك في إحدى الأسواق الكبرى، وتتصاعد الأحداث بعد وقوع والد مصطفى شعبان في أزمة مالية، بسبب سرقة أمواله من المنافسين له، الأمر الذي يتسبب له في الكثير من الخسائر، ما يدفع مصطفى شعبان بطل العمل للانتقام لوالده، بعد دخوله السجن، وتستمر رحلة صعود مصطفى شعبان خلال الأحداث، وفيها يتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وكذا سرقة أمواله، حيث يدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك.

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أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان، أبرزهم:

- سهر الصايغ.

- هاجر أحمد

- أحمد بدير.

- انتصار.

- محمود الليثي.

- أحمد فؤاد سليم.

- أحمد بدير.

- محمد العمروسي.

- سلوى عثمان.

- منذر رياحنة.

- محمود الليثي.

- أحمد عبدالله محمود.

- طارق النهري.

- علاء زينهم.

مسلسل "المعلم" تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، ومن إخراج مرقس عادل، كما أنه من إنتاج شركة سينرجي.

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