بعد القبض على عبدالعزيز مخيون في مسلسل المعلم.. ما هي عقوبة الإتجار بالمخدرات؟

مسلسلات رمضان 2024

شهد مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان في حلقته الأولى، أمس الإثنين، على قناة الحياة ومنصة WATCH IT الرقمية أحداثا مشوقة أبرزها تعرض والد مصطفى شعبان (عبدالعزيز مخيون) لمؤامرة من تجار سوق السمك يدخل على إثرها السجن.

القبض على عبدالعزيز مخيون في مسلسل المعلم

وتصاعدت أحداث المسلسل بمؤامرة من تجار سوق السمك على المعلم "حامد" (عبد العزيز مخيون) والد مصطفى شعبان تنتهي بحبسه بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه بسبب تواجد شحنة هيروين فى سيارة نقل الأسماك التابعة له.

وبالتزامن مع هذه الأحداث، يستعرض "الدستور" عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي

عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي أو بغير قصد الإتجار والتعاطي

تنص المادة 37 من قانون العقوبات المصري على أن يسجن الشخص الذي توجد في حيازته مخدرات بالحبس المشدد.

كما ينص القانون أيضًا على الحكم على المتعاطي للمخدرات بالغرامة المالية والتي تتراوح بين 10 و50 ألف جنيهًا.

قيمة الغرامة المالية تحدد من قبل المحكمة التي تنظر في القضية.

بالإضافة إلى أنه يمنح القانون للمحكمة الحق في تغيير الحكم من الحبس داخل السجن إلى تحويل المتهم إلى المعالجة.

قد يتم الحكم على الشخص بالبقاء داخل أحد المصحات النفسية للعلاج من الإدمان بشرط البقاء فيه مدة لا تقل عن 6 شهور.

كما أنه قبل انتهاء المدة المحددة وإخلاء سبيل المتهم بعد انقضاء مدة العلاج المشار إليها يتم النظر إلى حالة الشخص.

في حالة أقر المعالجين النفسيين أنه لم يتم شفاء الشخص خلال هذه المدة لم يتم الإفراج عنه ويظل للشفاء.

لكن لكي يتم الحكم على المتهم بالبقاء في المصحة لا بد من أن يكون غير مرتكب لجناية من وراء التعاطي.

حيازة المخدرات بغير قصد الإتجار والتعاطي