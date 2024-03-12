حققت الحلقة الأولى من مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيي الفخراني نجاحًا كبيرًا بعد عرضها ليلة أمس في أول أيام شهر رمضان الكريم، خاصة وأنها طرحت العديد من الأفكار والقضايا التي تمس المجتمع المصري في الوقت الحالي.

مسلسلات رمضان 2024.. "صراع الأجيال" أفكار يناقشها مسلسل عتبات البهجة الحلقة 2

ويعود الفنان القدير يحيى الفخراني لدراما رمضان ٢٠٢٤ بمسلسل عتبات البهجة والذي يعرض خلال شهر رمضان ٢٠٢٤ على إحدى قنوات الشركة المتحدة، وذلك بعد غياب استمر لمدة عامين حيث كانت أخر أعماله مسلسل "نجيب زاهي زركش".

مسلسل عتبات البهجة

وظهر في الحلقة الأولى من مسلسل عتبات البهجة موضوع صراع الاجيال بشكل كبير، حيث يقوم الفنان يحيى الفخراني بدور بهجت الأنصاري وكيل وزارة سابقا ويوتيوبر حاليا يقوم بتربية أحفاده وتولي مسئوليتهم كاملة بعد وفاة والديهم.

وظهر واضحا في المسلسل اختلاف افكار الجيلين خاصة في إدارة المشروعات بين الجد والحفيد وطريقة التربية والعلاقات، بالإضافة إلي فكرة الانتماء للوطن وحب الأجداد والأباء في البقاء داخل الوطن ورغبة الشباب وبحثهم عن الهجرة.

موعد عرض مسلسل يحيى الفخراني الحلقة 2

يبحث العديد من الجمهور المصري والوطن العربي على مواعيد عرض مسلسل "عتبات البهجة" للفنان القدير يحيي الفخراني، والذي يعرض خلال شهر رمضان الجاري ٢٠٢٤، خاصة وأن نجاح الحلقة الأولى من المسلسل والتي عرضت ليلة أمس في أول أيام شهر رمضان الكريم.

ويعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيي الفخراني في النصف الأول من شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 6:15 على قناة DMC، وفي تمام الساعة 8:15 على قناة DMC Drama

تفاصيل أحداث مسلسل البهجة الحلقة 1

تدور أحداث الحلقة الأولى من مسلسل عتبات البهجة حول إلقاء رجال الشرطة القبض على الفنان الكبير يحيى الفخراني والذي يجسد دور بهجت الأنصاري من منزله بسبب شراكته مع جومانا مراد والتي تلعب دور نعناعه شريكة بهجت الأنصاري في كشك الحلوى.

قنوات عرض مسلسل البهجة الحلقة الثانية

يعرض مسلسل عتبات البهجة في النصف الأول من شهر رمضان المقبل 2024 عبر منصة WATCH IT الرقمية، وذلك بالتزامن مع عرضه للجمهور عبر قناة DMC العامة وقناة DMC DRAMA.