مسلسلات رمضان 2024.. خالد الكمار يضع الموسيقى التصويرية لمسلسل عتبات البهجة

إشادات واسعة حصلت عليها الموسيقى التصويرية لمسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيي الفخراني، وعرضت منه الحلقة الأولى ليلة أمس في أول أيام شهر رمضان الكريم، وأشاد الجمهور المصري والوطن العربي بالموسيقى التصويرية الخاصة بالتتر والمسلسل.

الموسيقى التصويرية لمسلسل عتبات البهجة

ووضع الموسيقار خالد الكمار الموسيقى التصويرية الخاصة بمسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيي الفخراني والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني 2024، وأكد الكمار في تصريحات سابقة له أنه حقق حلمه بوضعه الموسيقي التصويرية لمسلسل “عتبات البهجة” الذي يلعب بطولته الفنان يحيي الفخراني، متابعًا: “خطوة تعني لي الكثير بشكل شخصي”.

مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود).

موعد عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة الثانية

وينتظر الجمهور المصري والوطن العربي عرض الحلقة الثانية من مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيي الفخراني والذي يعرض في النصف الأول من شهر رمضان المبارك حيث أنه ينتمي لفئة المسلسلات الـ15 حلقة، ويعرض في تمام الساعة 6:15 على قناة DMC وفي تمام الساعة 8:15 على قناة DMC Drama.