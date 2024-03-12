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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني الحلقة 2

عتبات البهجة
عتبات البهجة

يبحث العديد من الجمهور المصري والوطن العربي عن مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيي الفخراني ويعرض ضمن السباق الرمضاني ٢٠٢٤، على إحدى قنوات المتحدة، والذي بمجرد عرض الحلقة الأولى من المسلسل حقق نجاحا كبيرا لدى الجمهور والمتابعين.

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مسلسلات رمضان 2024..  موعد عرض «عتبات البهجة» للنجم يحيى الفخراني " الحلقة 2"

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مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل عتبات البهجة يتصدر تريند منصة X

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل يحيى الفخراني الحلقة 2

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيي الفخراني في النصف الأول من شهر رمضان الكريم فهو ينتمي لفئة المسلسلات الـ15 حلقة، وتعرض الحلقة الثانية من المسلسل في تمام الساعة 6:15 على قناة DMC والساعة 8:15 على قناة DMC Drama.

مسلسلات رمضان 2024..تفاصيل احداث مسلسل البهجة الحلقة 1

تدور أحداث الحلقة الأولى من مسلسل عتبات البهجة حول إلقاء رجال الشرطة القبض على الفنان الكبير يحيى الفخراني والذي يجسد دور بهجت الأنصاري من منزله بسبب شراكته مع جومانا مراد والتي تلعب دور نعناعه شريكة بهجت الأنصاري في كشك الحلوى.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل البهجة الحلقة الثانية

أعلنت  قناة DMC عن تضمن مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة 6 وربع بعد آذان المغرب،  يعاد مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة،DMC drama الساعة 8 والربع.

روجت  منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني.

مسلسلات رمضان 2024..  موعد عرض «عتبات البهجة» للنجم يحيى الفخراني " الحلقة 2"

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قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول  "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

 صلاح عبدالله

 سما إبراهيم 

خالد شباط 

وفاء صادق 

مصطفى عنبة

 صفاء الطوخي

 هنادي مهنا

 علاء زينهم 

علاء مرسي 

بسنت أحمد أبو باشا 

محسن منصور

 حازم إيهاب 

مراد فكري 

صادق بوسي الشامي 

محمود فايز 

حمادة حسني

 ليلى عز العرب 

محمد البكري

 هشام إسماعيل

 يوسف عثمان (محمود)

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