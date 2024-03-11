مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل عتبات البهجة يتصدر تريند منصة X

انتهي منذ قليل، مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على شاشة قناة DMC drama، ومن المقرر أن يعرض على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يستمر عرض عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على عدد من القنوات، ويستمر حتى منتصف شهر رمضان، لأنه ينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة التي تتضمن 15 حلقة.

هاشتاج مسلسل عتبات البهجة يتصدر تريند منصة X

انتشر خلال الساعات الماضية، مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على تريند تويتر، وتصدر عمليات البحث، وروج رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وموقع تبادل التغريدات منصة X برومو مسلسل عتبات البهجة.

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

وسبق أن أعلنت قناة DMC عن تضمن مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد آذان المغرب.

ويعاد مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة DMC drama الساعة 8 ونصف.

و روجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

قصة مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

وتدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

وتتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)

ويعد مسلسل عتبات البهجة من إنتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل وهو من تأليف مدحت العدل، و مقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار و ﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة.

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مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة