مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على أحفاد يحيى الفخراني في مسلسل عتبات البهجة

عرضت، مساء الإثنين، قناة DMC drama مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني والذي ينافس بقوة كبيرة في مارثون مسلسلات شهر رمضان المبارك 2024، والذي يعرض على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يواصل عرض عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات وشاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اليوم، ويستمر حتى منتصف شهر رمضان، لأنه ينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة التي تتضمن 15 حلقة

أحفاد يحيى الفخراني في أولى حلقات مسلسل عتبات البهجة

ويؤدي كلا من خالد شباط وبسنت أبو باشا دور أحفاد الفنان يحيى الفخراني والذي يجسد شخصية بهجت الانصاري في مسلسل عتبات البهجة.

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل عتبات البهجة

و أعلنت DMC عن مسلسل الفنان يحى الفخراني عتبات البهجة ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد آذان المغرب.

ويعاد مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة، DMC drama الساعة 8 ونصف.

روجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

قصة مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره الفنان يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه و انشغالهم عنه.

و تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)

ويعد مسلسل عتبات البهجة من انتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل وهو من تأليف مدحت العدل، و مقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار و ﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة.

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