مسلسلات رمضان 2024.. الجمهور ينتظر عرض مسلسل "عتبات البهجة" الحلقة 1

ينتظر جمهور الفنان القدير يحيى الفخراني، عرض أولى حلقات مسلسل عتبات البهجة، والذي يروج من خلاله لمجموعة نصائح لتوعية الجمهور بأفضل طريقة للتعامل مع “السوشيال ميديا”، خاصةً وأنها وسيلة قوية جدا لنشر الوعي بين المواطنين.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 1

وأعلنت منصات وقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل “عتبات البهجة” للفنان الكبير يحيى الفخراني خلال شهر رمضان المبارك، والذي ينافس بقوة كبيرة في مارثون الدراما الرمضانية 2024.

وينتمي مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني لفئة المسلسلات ذات الـ 15 حلقة، ولذلك فمن المقرر عرضه خلال النصف الأول من شهر رمضان 2024.

الجمهور يتفاعل مع برومو مسلسل عتبات البهجة

ينتظر جمهور الفنان الكبير يحيى الفخراني عرض اولى حلقات مسلسل عتبات البهجة، إذ روج الجماهير لبرومو الدعائي للمسلسل والذي عرضته الشركة المتحدة للخدمات خلال الأيام الماضية والذي وصل نسبة مشاهدته لأكثر من 2 مليون.

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

أوضحت قناة DMC التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد آذان المغرب، على أن يعاد مرة أخرى على قناة DMC drama.

نشرت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني

حددت قناة DMC الموعد الأول لعرض مسلسل عتبات البهجة عقب آذان المغرب في تمام الساعة السادسة وربع مسًاء.

كما أعلنت قناة DMC drama عن إعادة عرض مسلسل عتبات البهجة، كما يعرض المسلسل على منصة watch it التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

ابطال مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)

ويعد مسلسل عتبات البهجة من انتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة.