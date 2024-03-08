جمال عبد الرحيم وأيمن عبد المجيد أبرز الحاضرين في جنازة "شيخ الصحفيين"

شارك جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، وأيمن عبد المجيد، عضو مجلس النقابة، رئيس تحرير بوابة روز اليوسف، في جنازة الكاتب الصحفي محمد عبد الجواد "شيخ الصحفيين،" وتقديم واجب العزاء لأسرته بمسجد مصطفى محمود.

وشييع جثمان الكاتب الصحفي الكبير محمد عبد الجواد الملقب بـ"شيخ الصحفيين"، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، ووكيل نقابة الصحفيين الأسبق، ظهر اليوم الجمعة، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين الجيزة، بحضور عدد من أفراد أسرته والعائلة والأصدقاء والمقربين بجانب أعداد كبيرة من الصحفيين.

جنازة شيخ الصحفيين

كان أعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، وفاة الكاتب الصحفي محمد عبد الجواد، شيخ الصحفيين، وكيل نقابة الصحفيين السابق، ورئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط السابق، عن عمر ناهز 100 عام.

وتقدم "البلشي" بخالص العزاء في رحيل الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد عبدالجواد، الذي وافته المنية اليوم عن عمر مائة عام بعد رحلة عطاء طويلة في بلاط صاحبة الجلالة استمرت ما يقرب من 77 عامًا

وفاة محمد عبد الجواد شيخ الصحفيين

ولد في 10 فبراير 1924، في قرية المدمر بمحافظة سوهاج، وحاصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة فؤاد الأول، جامعة القاهرة حاليًا، عام 1947، وشغل منصب وكيل المجلس الأعلى للصحافة لمدة 14 سنة، وعمل موظفًا في الإذاعة المصرية، محررًا بقسم الأخبار من سنة 1947م إلى سنة 1950م، كما عمل مندوبًا للوكالة الفرنسية منذ سنة 1948م حتى آخر سنة 1950م، ومندوبًا لوكالة رويترز عام 1950م لمدة سنة.

كما انتقل إلى وزارة الخارجية، وعين ملحقًا صحفيًا في ريودى جانيرو من أول سنة 1951م إلى ديسمبر 1952م، كما التحق بنقابة الصحفيين في 26 سبتمبر عام 1955م من جريدة الإيجيبشان جازيت، ووكالة الأنباء العربية، ويحمل عضوية رقم 321.

كما شارك الأستاذ محمد عبدالجواد في تأسيس وكالة أنباء الشرق الأوسط عقب صدور قرار مجلس الوزراء المصري بإنشاء الوكالة رسميًا في 28 فبراير عام 1956م، كما تولى رئاسة تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، ومجلس إدارتها خلال الفترة من عام 1966م إلى عام 1984م.

كما عمل مستشارًا إعلاميًا للرئيسين الراحلين أنور السادات 4 أعوام، وحسني مبارك 12 عامًا، كما كان عضوًا في مجلس الشورى، ووكيلًا للمجلس الأعلى للصحافة، وقام بزيارة معظم دول العالم في مهام صحفية متنوعة.

وفي وقت سابق، احتفلت نقابة الصحفيين بمئوية الراحل، وجرى منحه درع النقابة تكريمًا لمسيرته الحافلة بالعطاء في بلاط صاحبة الجلالة، التي استمرت نحو 77 عامًا، وحضر الحفل لفيف كبير من الكتّاب، والصحفيين، وتلاميذ وأسرة الكاتب الكبير.

جنازة محمد عبد الجواد

جنازة محمد عبد الجواد

جنازة محمد عبد الجواد

جنازة محمد عبد الجواد