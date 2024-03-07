وداعًا شيخ الصحفيين.. رحلة عطاء فى بلاط صاحبة الجلالة على مدار 77 عامًا

رحل عن عالمنا اليوم الخميس، الكاتب الصحفي محمد عبدالجواد، شيخ الصحفيين، وكيل نقابة الصحفيين الأسبق، ورئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط السابق، عن عمر ناهز 100 عام.

موعد تشييع الجثمان والعزاء

وتشيع جنازة الكاتب الصحفى الكبير محمد عبدالجواد، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، ووكيل نقابة الصحفيين الأسبق، غدًا الجمعة، عقب صلاة الجمعة من مسجد مصطفى محمود.

ومن المقرر أن تقيم أسرة الكاتب الصحفى الراحل محمد عبدالجواد مراسم العزاء مساء السبت بمسجد الحامدية الشاذلية.

نقيب الصحفيين ينعي الراحل محمد عبدالجواد

ونعى خالد البلشى نقيب الصحفيين، الكاتب الصحفى الراحل محمد عبدالجواد، قائلًا: اللهم اغفر له وارحمه وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان وخالص العزاء لأسرته وزملائه ومحبيه ولجميع الزملاء في وكالة أنباء الشرق الأوسط.

أبرز المعلومات عن الراحل محمد عبدالجواد

ولد في 10 فبراير 1924، في قرية المدمر بمحافظة سوهاج، وحاصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة فؤاد الأول، جامعة القاهرة حاليًا، عام 1947، وشغل منصب وكيل المجلس الأعلى للصحافة لمدة 14 سنة، وعمل موظفًا في الإذاعة المصرية، محررًا بقسم الأخبار من سنة 1947م إلى سنة 1950م، كما عمل مندوبًا للوكالة الفرنسية منذ سنة 1948م حتى آخر سنة 1950م، ومندوبًا لوكالة رويترز عام 1950م لمدة سنة.

كما انتقل إلى وزارة الخارجية، وعين ملحقًا صحفيًا في ريودى جانيرو من أول سنة 1951م إلى ديسمبر 1952م، كما التحق بنقابة الصحفيين في 26 سبتمبر عام 1955م من جريدة الإيجيبشان جازيت، ووكالة الأنباء العربية، ويحمل عضوية رقم 321.

كما شارك الأستاذ محمد عبدالجواد في تأسيس وكالة أنباء الشرق الأوسط عقب صدور قرار مجلس الوزراء المصري بإنشاء الوكالة رسميًا في 28 فبراير عام 1956م، كما تولى رئاسة تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، ومجلس إدارتها خلال الفترة من عام 1966م إلى عام 1984م.

كما عمل مستشارًا إعلاميًا للرئيسين الراحلين أنور السادات 4 أعوام، وحسني مبارك 12 عامًا، كما كان عضوًا في مجلس الشورى، ووكيلًا للمجلس الأعلى للصحافة، وقام بزيارة معظم دول العالم في مهام صحفية متنوعة.

احتفالية نقابة الصحفيين بمئوية شيخ الصحفيين

وفي وقت سابق، احتفلت نقابة الصحفيين بمئوية الراحل، وجرى منحه درع النقابة تكريمًا لمسيرته الحافلة بالعطاء في بلاط صاحبة الجلالة، التي استمرت نحو 77 عامًا، وحضر الحفل لفيف كبير من الكتّاب، والصحفيين، وتلاميذ وأسرة الكاتب الكبير.

وقال محمد عبدالجواد منصور، شيخ الصحفيين، خلال الاحتفالية، إنه عمل كملحق صحفي بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل.

وتابع: "الخارجية المصرية أعلنت عام 1950، عن حاجتها لـ2 من الملحقين الصحفيين وتقدمت للعمل وتم قبولي بالفعل".

وأكد شيخ الصحفيين: "بدأت العمل في السفارة ولم يكن بها إلا السفير ومساعده، وبسبب قلة الشغل في هذا التوقيت، ووقت الفراغ الكبير نجحت في إتقان اللغة البرتغالية في هذا التوقيت، وبذلك حققت رغبتي في تعريف الشعب البرتغالي بالكثير من المعلومات عن الشخصية المصرية".

وأضاف: "ربطتني علاقة وطيدة مع السفير الباكستاني في البرازيل، وهو من أخبره بالعدوان الثلاثي على مصر".

وأكمل: "فور علمي بالخبر، أبلغت جمال عبدالناصر سريعًا حتى تستعد مصر للهجوم".

وأشار إلى أن الرئيس جمال عبدالناصر كلفه بإنشاء أول وكالة أنباء مصرية وهي وكالة أنباء الشرق الأوسط، وبعد الثورة تغيرت الأحوال بمصر وأصبح التعليم بالمجان وأصبح الوضع ملائمًا له ولكل الشباب المتعلمين، خاصة أن الثورة أحدثت تغييرًا جذريًا ملحوظًا في جميع جوانب الحياة في مصر.