وفاة شيخ الصحفيين الكاتب محمد عبدالجواد

أعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، وفاة الكاتب الصحفي محمد عبد الجواد، شيخ الصحفيين، وكيل نقابة الصحفيين السابق، ورئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط السابق، عن عمر ناهز 100 عام.

وتقدم "البلشي" بخالص العزاء في رحيل الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد عبدالجواد، الذي وافته المنية اليوم عن عمر مائة عام بعد رحلة عطاء طويلة في بلاط صاحبة الجلالة استمرت ما يقرب من 77 عامًا.

وفي وقت سابق، احتفلت نقابة الصحفيين بمئوية الراحل، وجرى منحه درع النقابة تكريمًا لمسيرته الحافلة بالعطاء في بلاط صاحبة الجلالة، التي استمرت نحو 77 عامًا، وحضر الحفل لفيف كبير من الكتّاب، والصحفيين، وتلاميذ وأسرة الكاتب الكبير.