الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نقيب الصحفيين: علاقتنا مع الدولة "صحية" ونسعى لتحسين أوضاع الصحفيين (فيديو)

خالد البلشي نقيب
خالد البلشي نقيب الصحفيين

 تحدث خالد البلشي، نقيب الصحفيين، في حوار خاص مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامجها "في المساء مع قصواء" على قناة "سي بي سي"، عن أبرز الملفات التي تشغل النقابة والصحفيين في الوقت الحالي.

 

وقال البلشي، إن النقابة تعمل على فتح الملفات المغلقة والتعامل مع الأزمات المتعلقة بها، مشيرا إلى أن أهمها هو ملف العلاقة مع الدولة، التي وصفها بأنها "صحية" وتخدم مصلحة الصحفيين.

 

وأضاف أن النقابة نجحت في الحصول على زيادة البدل للصحفيين مرتين، رغم المخاوف التي كانت تسود بعد انتخابه نقيبا، مؤكدا أن النقابة لا تسعى للمواجهة مع الدولة، ولكن للتعاون معها في إطار الاحترام المتبادل.

 

وفيما يتعلق بملف الحريات الصحفية، أكد البلشي أنه من أولويات النقابة، حيث تم الإفراج عن 80 صحفيا منذ توليه النقابة، وأنه لا يزال هناك 7 صحفيين نقابيين و13 غير نقابي محبوسين، بالإضافة إلى 2 صحفيين صدرت بحقهم أحكام قضائية.

 

وأشار إلى أن النقابة تتابع أيضا ملفات أخرى مهمة، مثل ملف العاطلين والمؤقتين والصحف الحزبية والصحافة الإلكترونية وملف الحجب، وأنها تسعى لإيجاد حلول لها، قائلا إنه سعى لتطوير العلاقة مع المؤسسات الدولية والعربية المتخصصة في مجال الصحافة، وأنه تم توقيع اتفاقيات تعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، وأنه يتواصل مع النقابات الصحفية في دول أخرى.

 

وأكد أنه يهدف إلى تحرير العمل النقابي من الانتخابات والتنافسات الشخصية، وأنه يحاول إعادة القوة والنشاط للجان النقابية والتمثيل النقابي الداخلي في المؤسسات الصحفية، وأنه يسعى لإعادة الهيبة لجائزة الصحافة المصرية، التي تمنح لأفضل الأعمال الصحفية في مختلف المجالات.

قصواء الخلالي في المساء مع قصواء خالد البلشي نقيب الصحفيين النقابة الصحفيين زيادة البدل للصحفيين الحريات الصحفية الصحف الحزبية الصحافة الإلكترونية الانتخابات المؤسسات الصحفية جائزة الصحافة المصرية أفضل الأعمال الصحفية

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قتلى وجرحى من الاحتلال سقطوا في كمين بخان يونس (فيديو)

عاجل.. زلزال بقوة 5 درجات يضرب وسط ميانمار

عاجل.. متحدث جيش الاحتلال: نفذنا هجمات ضد أهداف نوعية في جنوب غزة وانتهى الهجوم

عاجل.. كمين لجيش الاحتلال الإسرائيلى على يد المقاومة فى خان يونس

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وطقس شديد البرودة (فيديو)

عاجل|الحكومة تكشف تفاصيل طرح 1000 شقة للإيجار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

لواء.حمدى البطران

تنحّى الحكام

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال

الصفقة بين إسرائيل وحماس.. ماذا يجرى فى كواليس التحركات الدبلوماسية للوسطاء؟

1.5 مليون فلسطينى فى 6 أميال.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لنقل سكان رفح