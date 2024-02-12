نقيب الصحفيين: علاقتنا مع الدولة "صحية" ونسعى لتحسين أوضاع الصحفيين (فيديو)

تحدث خالد البلشي، نقيب الصحفيين، في حوار خاص مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامجها "في المساء مع قصواء" على قناة "سي بي سي"، عن أبرز الملفات التي تشغل النقابة والصحفيين في الوقت الحالي.

وقال البلشي، إن النقابة تعمل على فتح الملفات المغلقة والتعامل مع الأزمات المتعلقة بها، مشيرا إلى أن أهمها هو ملف العلاقة مع الدولة، التي وصفها بأنها "صحية" وتخدم مصلحة الصحفيين.

وأضاف أن النقابة نجحت في الحصول على زيادة البدل للصحفيين مرتين، رغم المخاوف التي كانت تسود بعد انتخابه نقيبا، مؤكدا أن النقابة لا تسعى للمواجهة مع الدولة، ولكن للتعاون معها في إطار الاحترام المتبادل.

وفيما يتعلق بملف الحريات الصحفية، أكد البلشي أنه من أولويات النقابة، حيث تم الإفراج عن 80 صحفيا منذ توليه النقابة، وأنه لا يزال هناك 7 صحفيين نقابيين و13 غير نقابي محبوسين، بالإضافة إلى 2 صحفيين صدرت بحقهم أحكام قضائية.

وأشار إلى أن النقابة تتابع أيضا ملفات أخرى مهمة، مثل ملف العاطلين والمؤقتين والصحف الحزبية والصحافة الإلكترونية وملف الحجب، وأنها تسعى لإيجاد حلول لها، قائلا إنه سعى لتطوير العلاقة مع المؤسسات الدولية والعربية المتخصصة في مجال الصحافة، وأنه تم توقيع اتفاقيات تعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، وأنه يتواصل مع النقابات الصحفية في دول أخرى.

وأكد أنه يهدف إلى تحرير العمل النقابي من الانتخابات والتنافسات الشخصية، وأنه يحاول إعادة القوة والنشاط للجان النقابية والتمثيل النقابي الداخلي في المؤسسات الصحفية، وأنه يسعى لإعادة الهيبة لجائزة الصحافة المصرية، التي تمنح لأفضل الأعمال الصحفية في مختلف المجالات.