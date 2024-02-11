الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد البلشى: أنا نقيب لكل الصحفيين والنقابة بيت للجميع (فيديو)

خالد البلشي
خالد البلشي

تحدث خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن تجربته في قيادة النقابة والتحديات التي واجهها والأهداف التي يسعى إليها.

وقال البلشي، في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي على CBC إنه اختار أن يكون نقيبًا لكل الصحفيين دون تمييز أو تفرقة، وأنه يعمل على جعل النقابة مكانا للحوار والتواصل والتضامن بين الزملاء، وأنه يحاول إزالة كل ما يعيق عمل النقابة أو يشوه صورتها.

أضاف أنه يمارس العمل النقابي بشفافية ووضوح، وأنه يحرص على التواجد في النقابة طوال أيام الأسبوع، وأنه يهتم بمعرفة وحل مشاكل الصحفيين، سواء في الجانب المهني أو الاقتصادي.

وأشار إلى أن انتخابات النقابة كانت نموذجا للديمقراطية والحرية، وأنه يحترم خيارات الصحفيين وآمالهم وطموحاتهم، وأنه يواجه بشجاعة الجزء الذي يخاف منه أو يقلق منه.

وعن وضعه المالي، أكد نقيب الصحفيين أن ظروفه الخاصة تغيرت بما يسمح له بالتفرغ للعمل النقابي، وأنه لديه مصادر دخل أخرى، إضافة إلى العمل الصحفي وأن زوجته تشاركه في كل جوانب حياته وتعمل في منظمة تابعة للأمم المتحدة.

قصواء الخلالي نقيب الصحفيين البلشي إنتخابات النقابة العمل النقابي مشاكل الصحفيين الصحفيين خالد البلشي

الأكثر قراءة

عاجل|الحكومة تكشف تفاصيل طرح 1000 شقة للإيجار

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وطقس شديد البرودة (فيديو)

انضباط سعر الصرف بعد الضربات الحكومية لـ«المُضاربين بالدولار»

عاجل.. شعبة الأرز تعلن موعد انخفاض الأسعار (فيديو)

أميرة بهى الدين تكشف لـ"الشاهد" حيثيات قضية التفريق بين نصر حامد أبوزيد وزوجته

“الخارجية”: نتابع قضية اختفاء مريم مجدي في سويسرا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

لواء.حمدى البطران

تنحّى الحكام

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال

الصفقة بين إسرائيل وحماس.. ماذا يجرى فى كواليس التحركات الدبلوماسية للوسطاء؟

1.5 مليون فلسطينى فى 6 أميال.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لنقل سكان رفح