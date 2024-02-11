خالد البلشى: أنا نقيب لكل الصحفيين والنقابة بيت للجميع (فيديو)

تحدث خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن تجربته في قيادة النقابة والتحديات التي واجهها والأهداف التي يسعى إليها.

وقال البلشي، في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي على CBC إنه اختار أن يكون نقيبًا لكل الصحفيين دون تمييز أو تفرقة، وأنه يعمل على جعل النقابة مكانا للحوار والتواصل والتضامن بين الزملاء، وأنه يحاول إزالة كل ما يعيق عمل النقابة أو يشوه صورتها.

أضاف أنه يمارس العمل النقابي بشفافية ووضوح، وأنه يحرص على التواجد في النقابة طوال أيام الأسبوع، وأنه يهتم بمعرفة وحل مشاكل الصحفيين، سواء في الجانب المهني أو الاقتصادي.

وأشار إلى أن انتخابات النقابة كانت نموذجا للديمقراطية والحرية، وأنه يحترم خيارات الصحفيين وآمالهم وطموحاتهم، وأنه يواجه بشجاعة الجزء الذي يخاف منه أو يقلق منه.

وعن وضعه المالي، أكد نقيب الصحفيين أن ظروفه الخاصة تغيرت بما يسمح له بالتفرغ للعمل النقابي، وأنه لديه مصادر دخل أخرى، إضافة إلى العمل الصحفي وأن زوجته تشاركه في كل جوانب حياته وتعمل في منظمة تابعة للأمم المتحدة.