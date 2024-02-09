"الصحفيين" تحتفل بمئوية الكاتب الراحل محمد عبد الجواد غدًا

تقيم نقابة الصحفيين، غدا السبت، حفلًا بمناسبة مئوية الكاتب الصحفى الكبير محمد عبد الجواد منصور، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، ووكيل نقابة الصحفيين الأسبق، بحضور عدد كبير من الكتّاب، والصحفيين، وتلاميذ وأسرة الكاتب الكبير.



ويتضمن الحفل، الذى يقام فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا بقاعة محمد حسنين هيكل فى الطابق الرابع منح الكاتب الكبير درع النقابة على مسيرته الحافلة بالعطاء فى بلاط صاحبة الجلالة، التى استمرت ما يقرب من 77 عامًا.

كما يتضمن الحفل أداء القسم للزملاء المحررين الجدد بجدول تحت التمرين فى اللجنة الأخيرة.