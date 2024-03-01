شيخ الصحفيين: هكذا تلقيت خبر العدوان الثلاثى.. وأبلغت به جمال عبدالناصر

قال محمد عبدالجواد منصور، شيخ الصحفيين، إنه عمل كملحق صحفي بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل.

وتابع: "الخارجية المصرية أعلنت عام 1950، عن حاجتها لـ2 من الملحقين الصحفيين وتقدمت للعمل وتم قبولي بالفعل".

شيخ الصحفيين

وأكد شيخ الصحفيين، خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" مع الإعلامية إيمان أبوطالب، المذاع عبر فضائية "الحياة": "بدأت العمل في السفارة ولم يكن بها إلا السفير ومساعده، وبسبب قلة الشغل في هذا التوقيت، ووقت الفراغ الكبير نجحت في إتقان اللغة البرتغالية في هذا التوقيت، وبذلك حققت رغبتي في تعريف الشعب البرتغالي بالكثير من المعلومات عن الشخصية المصرية".

وأضاف: "ربطتني علاقة وطيدة مع السفير الباكستاني في البرازيل، وهو من أخبره بالعدوان الثلاثي على مصر".

وأكمل: "فور علمي بالخبر، أبلغت جمال عبدالناصر سريعًا حتى تستعد مصر للهجوم".

القرب من عبدالناصر

وأشار إلى أن الرئيس جمال عبدالناصر كلفه بإنشاء أول وكالة أنباء مصرية وهي وكالة أنباء الشرق الأوسط، وبعد الثورة تغيرت الأحوال بمصر وأصبح التعليم بالمجان وأصبح الوضع ملائمًا له ولكل الشباب المتعلمين، خاصة أن الثورة أحدثت تغييرًا جذريًا ملحوظًا في جميع جوانب الحياة في مصر.