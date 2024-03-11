الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. انتهاء تصوير مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني

فركش عتبات البهجة
فركش عتبات البهجة

أعلن أبطال وصناع مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيي الفخراني، انتهاء تصوير العمل الفني اليوم، الأول من شهر رمضان المبارك، والمقرر عرض أولى حلقاته اليوم عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسلات رمضان 2024.. انتهاء تصوير مسلسل عتبات البهجة لـ يحيي الفخراني 

وقصة مسلسل عتبات البهجة تدور حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.
 يشارك الفخراني في موسم رمضان 2024 بمسلسل "عتبات البهجة" بعد غيابه عن دراما رمضان لمدة عامين، والذي يعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة، والذي يشاركه عدد كبير من النجوم الشباب.

قصة مسلسل عتبات البهجة

وقصة مسلسل عتبات البهجة تدور حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

تعرف على مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة بطولة الفنان يحيى الفخراني 

قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة

ومن المتوقع أن يعرض مسلسل عتبات البهجة في شهر رمضان المقبل 2024 عبر منصة WATCH IT الرقمية، وذلك بالتزامن مع عرضه للجمهور عبر قناة DMC العامة وقناة DMC DRAMA.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

مسلسل «عتبات البهجة» بطولة يحيى الفخرانى، صلاح عبدالله، جومانا مراد عنبة،صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق،، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور.

والجدير بالذكر، عتبات البهجة من تأليف: مدحت العدل، إخراج: مجدي أبو عميرة، وإنتاج: شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

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