«عتبات البهجة».. الفخرانى: سعيد بعودتى لجمهور الدراما وأتمنى رضا الجمهور

أعرب النجم الكبير يحيى الفخرانى عن سعادته بالعودة للدراما التليفزيونية فى الموسم الدرامى الرمضانى الجديد، بعد غياب ٣ سنوات، عبر مسلسله الجديد «عتبات البهجة»، المكون من ١٥ حلقة، الذى يبدأ عرضه، غدا، على شاشة «dmc» ومنصة «WATCH IT» الرقمية.

وقال «الفخرانى»، لـ«الدستور»، إنه سعيد بالوجود مع الجمهور فى الموسم الرمضانى، متمنيًا أن يقدم عبر «عتبات البهجة» وجبة درامية متميزة تليق بجمهوره والشهر الكريم.

وأشاد النجم الكبير بمسلسلات الـ١٥ حلقة، مؤكدًا أنها فكرة متميزة وتسمح بتكثيف الكتابة والدراما، كما تسمح بتنوع موضوعاتها التى تختلف عن دراما الـ٣٠ حلقة.

وأعرب أيضًا عن سعادته بالتعاون مجددًا مع المخرج الكبير مجدى أبوعميرة فى المسلسل الجديد، بعد النجاحات التى حققاها معًا طيلة السنوات الماضية، مشيدًا بـ«أبوعميرة» وأسلوبه الإخراجى الذى يريح الممثل.

ويشارك «الفخرانى» فى بطولة «عتبات البهجة» كل من الفنانين: جومانة مراد وصلاح عبدالله وخالد شباط وعنبة وصفاء الطوخى، والمسلسل مأخوذ عن رواية الكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، ومعالجة تليفزيونية للدكتور مدحت العدل، ومن إخراج مجدى أبوعميرة، إنتاج شركة «العدل جروب»، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.