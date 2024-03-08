الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل "بدون سابق إنذار"

بدون سابق إنذار
بدون سابق إنذار

ينافس الفنان آسر ياسين بمسلسل "بدون سابق إنذار" في ماراثون دراما رمضان 2024، المقرر عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة تزامنا مع بداية شهر رمضان الكريم، والذي يعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

وطرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوستر منفردا للفنان  آسر ياسين، الذي يلعب بطولة مسلسل بدون سابق إنذار وتشاركه الفنانة عائشة بن أحمد، لتخوض به سباق دراما رمضان 2024، والمكون من 15 حلقة فقط، ويشارك به عدد كبير من نجوم الفن.

 

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مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل بدون سابق إنذار وأبرز أحداثه

 

موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار

يعرض مسلسل بدون سابق إنذار بطولة الفنان آسر ياسين خلال النصف الثاني من شهر رمضان، حيث يتكون من 15 حلقة، ومن المرجح أن يتم عرضه عقب آذان المغرب بعد نحو العاشرة مساءً كما يعرض على منصة ووتش إت قبل هذا الموعد.

أعلنت قناة DMC، عن عرض مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد خلال شهر رمضان 2024، عبر شاشاتها بشكل حصرى، خلال النصف الثاني من شهر رمضان.

قصة مسلسل بدون سابق إنذار

يجسد الفنان أسر بدور شخصية مهندس، والذى يصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حالية العائلة بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية نقل العظام، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهم رأسًا على عقب.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقع غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما  يقررا فورا إجراء عملية نقل العظام.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

مسلسل "بدون سابق إنذار" بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر وعدد آخر من الفنانين جار الإعلان عن أسمائهم، والعمل من تأليف ألمى كفارنة وإخراج هاني خليفة وإنتاج شركة blue bee، ويعرض على شاشات المتحدة خلال شهر رمضان 2024.

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