الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

كيف ظهر الأهلي والزمالك في برومو "كامل العدد + 1" و"بقينا اتنين"؟

كامل العدد +1
كامل العدد +1

ينتظر العديد من جمهور مصر والوطن العربي حلول شهر رمضان الكريم، والذي يعتبر موسم لعرض العديد من المسلسلات الدرامية وهو ما يفصلنا عنه أيام قليلة، وتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مجموعة كبيرة ومتنوعة من المسلسلات الدرامية والتي تعرض على مدار الشهر الكريم، خاصة وأن المسلسلات هي وسيلة ترفيه المواطنين في رمضان وتجمعهم على مائدة واحدة. 

وكون أن المسلسلات تجمع الأسرة على طاولة واحدة أيضًا الساحة المستديرة تجمع الأسرة لمتابعتها خاصة أن الأمر متعلق بمباراة للفريق الأهلي أو الزمالك، لذلك حرص بعض القائمين على المسلسلات على اقتطاف بعض المشاهد الخاصة بالتشجيع ومتابعة كرة القدم ومن ضمن تلك الأعمال مسلسلي كامل العدد +1 ومسلسل بقينا اتنين.

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مسلسلات رمضان 2024|تفاصيل شخصية رانيا يوسف في "بقينا اتنين"

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مسلسلات رمضان 2024|ياسمين رئيس ضيف شرف في "كامل العدد +1"

مسلسل كامل العدد +1

ظهر في الإعلان الخاص بمسلسل "كامل العدد +1" للفنانة دينا الشربيني والفنان شريف سلامة، احتفال الأسرة بفوز النادي الأهلي وهما رافعين أعلام النادي ويهتفون بصوت عالي على نغمات أغنية "سطلانة" وسط أجواء احتفالية كبيرة، كما ظهر مشهد آخر ويظهر فيه الفنان شريف سلامة والفنانة ميمي جمال وأسرهم وهما مرتدين تيشرت النادي الأهلي ويتابعون أحد المباريات في حالة حماس وتشجيع شديدة.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي لايت، حيث يواجه الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضي 2024.

مسلسل بقينا اتنين

ظهر في الإعلان الخاص بمسلسل بقينا اتنين للفنان شريف منير والفنانة رانيا يوسف، المقرر عرض خلال موسم رمضان، بعض المشاهد الخاصة بنادي الزمالك، حيث تواجد الفنان شريف منير وهو يرتدي قميص نادي الزمالك ويتابع أحد المباريات في حالة حماس وتشجيع شديدة، كما ظهر أنه متابع كروي متعصب وهو ما أكدته رانيا يوسف في أحد المشاهد خلال الإعلان الرسمي للمسلسل.

تدور أحداث مسلسل "وبقينا اتنين" في إطار اجتماعي لايت ممزوج بالكوميديا، حول تأثيرات الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج، في ظل وجود أبناء في مرحلة الشباب، وانعكاس الأمر نفسيا على كافة أطراف الأسرة، وتحكي الأحداث علاقة زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وهما شريف منير ورانيا يوسف، يدخلان في خلافات زوجية عديدة، تنتهي بهما في النهاية بالطلاق، ثم تتطور بعدها الأحداث حيث يستعرض المسلسل حياة الزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسي الذي يتركه في ظل علاقتهم.

مسلسل "بقينا اتنين" من بطولة الفنان شريف منير والفنانة رانيا يوسف بمشاركة عدد من النجوم أبرزهم يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، مروة عبدالمنعم، عمر طلعت زكريا ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت.

رمضان المسلسلات مسلسل كامل العدد 1 مسلسل بقينا اتنين دينا الشربيني شريف سلامة

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