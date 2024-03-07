مسلسلات رمضان 2024|ياسمين رئيس ضيف شرف في "كامل العدد +1"

تخوض الفنانة ياسمين رئيس، السباق الرمضاني 2024 من خلال ظهورها كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل “كامل العدد+1”، والذي تلعب بطولته دينا الشربيني وشريف سلامة وعدد كبير من نجوم الفن الذي سيعرض عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ومن المقرر أن تظهر ياسمين رئيس ضمن الأحداث الأخيرة من حلقات مسلسل “كامل العدد +1”، والمسلسل مكوّن من 15 حلقة مذاعة عبر قناة أون تي في، لتكون هي مفاجآة الحلقات الجديدة التي ستعرض في شهر رمضان المقبل ضمن مسلسلات رمضان2024.

موعد عرض مسلسل كامل العدد +1

الموعد النهائي لعرض مسلسل كامل العدد +1 بطولة دينا الشربيني، من المتوقع أن يعرض مسلسل كامل العدد حصريا على قنوات ON الفضائية، مع بداية شهر رمضان يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، على أن تعلن الشركة المنتجة مواعيد عرض المسلسل رسميًا خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل كامل العدد +1 حصريا على قنوات ON الفضائية مع بداية شهر رمضان يوم الإثنين.

قصة مسلسل كامل العدد

تدور أحداث مسلسل كامل العدد +1 في إطار اجتماعى لايت مع تطورات جديدة يواجهها الزوجان ليلى تيمور "دينا الشربيني" وأحمد مختار "شريف سلامة" وتظهر مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، وطرح قضايا وقصص من واقع المجتمع والحياة.

وفي الجزء الثاني استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضي 2024، تتطور شخصيات الأبناء وتتطور مشاكلهم، هذا ما جعل المسلسل يكون قريبًا من المشاهدين وأن شخصياته حقيقية.



أبطال مسلسل كامل العدد +1

كامل العدد +1 بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.