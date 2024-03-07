بعد تصدر برومو "نور الدين" التريند.. ما هي برامج الشيخ علي جمعة السابقة؟

تصدربرنامج “نور الدين” لـ علي جمعة، مفتي مصر السابق، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك فور طرح البرومو الرسمي له عبر الصفحة الرسمية لقناة أون على منصات التواصل المختلفة، والذي بمجرد عرضه نال إشادات واسعة من قِبل الجمهور وروّاد السوشيال ميديا، خاصة أن الفكرة جريئة ومختلفة وهو الأمر الذي جذب الجمهور من مختلف الفئات والأعمار.

برنامج نور الدين

برنامج “نور الدين" المقرر إذاعته عبر قناة ON، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان 2024، مختلفة عن البرامج الدينية التي اعتاد الجمهور على مشاهدتها في الآونة الأخيرة، حيث إن نور الدين سيفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل

البرنامج الجديد جديد من نوعه ومختلف تماما عن برامج فضيلة الإمام التي قدمها على مدار السنوات الماضية، حيث يعتمد البرنامج في هذا العام على النزول والالتقاء بالكثير من الفئات وعلى رأسهم الأطفال والفتيات والنساء والرجال.

برامج علي جمعة السابقة

وللشيخ علي جمعة سلسلة كبيرة من البرامج الدينية التي تربعت على عرش البرامج الدينية على شاشة التليفزيون على مدار السنوات الماضية، والتي نعرض أبرزها في السطور التالية.

هناك العديد من البرامج التي قدمها الشيخ علي جمعة والتي من ضمنها، برنامج والله أعلم وعرض على قناة سي بي سي، برنامج درجات المعرفة على قناة سي بي سي، برنامج نوادر الصحابة على قناة سي بي سي، برنامج شبابنا على قناة سي بي سي، برنامج حديث الجمعة على قناة سي بي سي، برنامج المتشددون على التلفزيون المصري، برنامج هذا ديننا على التلفزيون المصري، برنامج لقاء الجمعة على التلفزيون المصري، برنامج مفاهيم، برنامج المبشرات، برنامج يسألونك، برنامج الحكم العطائية، برنامج نور الحق، برنامج السراج المنير، برنامج ربيع النبوة.

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